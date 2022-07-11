закрыть
11 июля 2022, понедельник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты сбежали под огнем ВСУ из-под Марьинки

  • 11.07.2022, 8:26
  • 2,796
Оккупанты сбежали под огнем ВСУ из-под Марьинки

Наступление провалилось.

Российские оккупанты пытались наступать в направлении Марьинки, однако эту попытку остановили ВСУ, после чего террористические войска РФ побежали назад под украинским огнем.

В утренней сводке Генштаба говорится, что присутствуют признаки подготовки вражеских подразделений к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Вдоль линии столкновения систематически ведут огонь по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

На Краматорском направлении активных действий оккупанты не проводили. Обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении зафиксировали обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка.

Вражеская авиация нанесла ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмакчка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»