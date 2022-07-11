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В Беларуси на понедельник объявили оранжевый уровень

  • 11.07.2022, 8:43
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В Беларуси на понедельник объявили оранжевый уровень

Сегодня будут сильные дожди.

На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 11 июля, в понедельник, по северо-востоку страны ожидаются сильные дожди, местами — очень сильные дожди», — говорится в сообщении.

Завтра, во вторник, 12 июля, также ожидаются сложные погодные условия — во многих районах страны пройдут дожди, преимущественно по северо-западной половине — сильные дожди, в отдельных районах грозы.

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