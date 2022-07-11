закрыть
11 июля 2022, понедельник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почему перелом в войне не за горами

  • Александр Кочетков
  • 11.07.2022, 8:54
  • 2,408
Почему перелом в войне не за горами
Александр Кочетков

Кремль сжигает в войне почти вдвое больше, чем предусмотрено даже его раздутыми милитаристскими планами.

У рашистов стандартным стало утверждение, что они, мол, воюют не с Украиной, которую бы смяли, не заметив, а со всем блоком НАТО. Разумеется, это пропагандистская туфта, призванная оправдать отсутствие Киева за два дня и Львова за две недели.

Но "туфта" — это оценочное, эмоциональное суждение. Давайте, как на Привозе, приценимся к цифрам (все они в открытом доступе, желающим проверить — Гугль в помощь). Заодно получим представление о размерах и, соответственно, значимости для нас военной помощи Запада.

Итак, Украина тратит на войну около 1 млрд долларов в месяц. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.

Военный бюджет Украины на этот год — 12 млрд $. То есть, наши затраты ровно столько, сколько планировалось. Тратили бы больше, но денег просто нет, потому что из-за войны поступления в украинский бюджет упали катастрофически.

США помогают нам вооружением, боеприпасами и прочим на 2,5 млрд $ в месяц, эта цифра пока стабильна, как популярность комиксов Марвел. Остальные наши союзники добавляют еще 1,5 млрд $. Совокупно Украина ежемесячно тратит на войну около 5 млрд $.

В то же время Россия в начале вторжения вбухивала до 2 млрд $ в день. В день, не в месяц! Сейчас эта цифра упала до 1 млрд в день. Но это, увы, не потому, что РФ испытает трудности с оплатой своей агрессии в результате санкций. Против нас не стало меньше оружия и всего того, чем недоимперия пытается уничтожить Украину и как можно больше ее граждан. Просто сейчас рашисты вынуждены использовать старую военную технику, а она существенно дешевле.

В месяц затраты рашистов получаются примерно 30 млрд $. В шесть раз больше, чем затраты Украины вместе с союзниками! Вот откуда "огненный вал" из снарядов, мин, ракет, которым рашисты заваливают позиции ВСУ и наши города. Вот наглядное подтверждение героизма наших воинов, успешно сражающихся против многократно превосходящего по вооружению и ресурсам агрессора.

Военный бюджет РФ на этот год составляет 193 млрд $ в год, соответственно, около 16 млрд $ в месяц. То есть, Кремль сжигает в войне почти вдвое больше, чем предусмотрено даже его раздутыми милитаристскими планами.

Суммарный годовой военный бюджет стран, входящих в НАТО — 1 триллион долларов, это 83 млрд $ в месяц. Чтобы сравняться с затратами РФ и чтобы у дерьмовещателей Кремля появились хотя бы такие основания утверждать, что они воюют с НАТО, помощь от этого блока Украине должна составлять чуть меньше 40% от его совокупных военных ассигнований. А на сегодня она лишь 6%.

Вот такие реалии.

Еще и не начинали, говоришь? Ну-ну… У рашистов скоро штаны от натуги лопнут. Не по швам, а поперек. И все представляют, какой передом на фронтах произойдет, если помощь Украине увеличится хотя бы вдвое — мизер для НАТО и даже для отдельно США. Но пока нам приходится побеждать не числом, а умением и волей.

Александр Кочетков, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»