«Эти гречка и соль — сплошной цирк» 11.07.2022, 9:02

1,468

Поляки даже с безвизом не хотят ехать в лукашенковскую Беларусь.

С 1 июля польских граждан освободили от необходимости иметь визу при въезде в Беларусь, чтобы способствовать «поддержанию добрососедских отношений». Ранее Александр Лукашенко в эфире государственного телевидения уверял, что возле белорусской границы поляки, литовцы и латыши выпрашивают соль и гречку. «Белсат» проверил реальную ситуацию на пограничном переходе в Бобровниках, сообщает «Белсат».

После организованного Минском миграционного кризиса, арестов активистов польского меньшинства, закрытия польских школ в Гродно и Волковыске и всех враждебных высказываний Александра Лукашенко в адрес поляков решение белорусских властей нельзя трактовать иначе чем как отчаянную попытку спасти экономическую ситуацию.

Когда 1 июля Госпогранкомитет ввел безвизовый режим для поляков, глава Беларуси заявил, что это должно способствовать «поддержанию добрососедских отношений». Однако говорить о таких не приходится, так как в понедельник, 4 июля, были разрушены могилы солдат Армии Крайовой в Микулишках под Ошмянами.

«Когда неизвестно, о чем речь…»

Внезапное открытие границ – не что иное, как попытка спасти белорусскую экономику: режим, видимо, рассчитывает на небольшое, но все же вливание западных денег. Гости из Польши (а также из Литвы и Латвии) должны были покупать в белорусских магазинах товары, которые Беларусь больше не может экспортировать; поддерживая Россию в ее вторжении в Украину, Минск потерял многих западных торговых партнеров.

Трудно представить, чтобы поляки бросились покупать белорусскую мебель, текстиль или бытовую технику. Также сомнительно, что в страну, с территории которой обстреливают Киев, будут стоять очереди из туристов.

Однако есть товар, по который, особенно жители приграничья, будут готовы стоять – это топливо. Литр 95-го бензина в Беларуси стоит 2,46 рубля – 4,50 злотых, столько же стоит дизель. Для сравнения, по информации портала autocentrum.pl, на Подляшье литр 95-го стоит 7,73 злотых, а литр дизеля – 7,71 злотых. Заправляя в Беларуси 40-литровый бак легковушки, можно сэкономить почти 130 злотых.

То, что появился интерес к «топливному туризму», можно уже увидеть в подлясских группах в социальных сетях.

О заинтересованности в таких поездках я спросил у работницы лесничества из Беловежи, откуда до ближайшей действующей автомобильной переправы в Бобровниках 90 километров.

– Сама не планировала, но друзья хотят ехать. Люди прежде всего теперь будут ездить за топливом, – говорит моя собеседница.

Местные жители не видят в этом ничего необычного: для них такой трансграничный шопинг и бизнес – что-то естественное. Чтобы проверить, как выглядит реальная ситуация, я поехал на границу.

Бобровники: 15 километров большегрузов

Бобровники после ноябрьского штурма мигрантами пограничного перехода Кузница Белостокская-Брузги стали главным пунктом пропуска в регионе. Из Беловежи, откуда я начал маршрут, можно добраться хорошими асфальтовыми дорогами через Гайновку и Нарев, или грунтовыми дорогами при самой границе. Я выбрал последний вариант, так как он позволяет добраться до пограничного перехода без необходимости объезжать большую очередь грузовиков.

Дорогу из Еловки через Дубляны, Мостовляны и гончары местные жители описывали как «хорошую». Однако выяснилось, что после почти года непрерывного присутствия армии широкая гравийка была полностью уничтожена тяжелой техникой. В Мостовлянах машина чуть не увязла у памятника Калиновскому.

С дороги хорошо видно границу – сначала пятиметровый забор, потом только военные посты на реке Свислочь. Иностранцы могут пользоваться этой дорогой только с 1 июля, когда был отменен временный запрет на присутствие в приграничных городах. Я – единственный гражданский на ней, чем вызываю любопытство солдат на десятках пунктах пропуска. Но никто из них не останавливает меня для проверки.

Делает это только пограничный патруль – 1,5 километра от пограничного перехода в Бобровниках. Сотрудники спрашивают, откуда и куда.

– Лучшей дороги не было? – спрашивает один из них, услышав, что моя цель – Бобровники, а потом – Белосток.

Видимо, им не нравится присутствие гражданского на пограничной дороге. Миграционный кризис здесь не закончился и – теоретически – любой незнакомец может быть «поставщиком мигрантов». Однако мое присутствие здесь законное, и после долгой проверки документов я могу ехать дальше. На выезде спрашиваю, что с запретом приближаться к границе на 200 метров, действующим с 1 июля.

– Здесь этот запрет не действует: у нас нет забора, только болото и речка. К границе запрещено подходить только на 15 метров, – объясняет командир патруля и желает доброго дня.

Легковых автомобилей на переходе в Бобровниках практически нет, а те, что ждут, почти исключительно с белорусской регистрацией. Поляков, которые просят соль и гречку, не видно.

Останавливаюсь возле BMW на российских номерах. Мужчины, которые ехали в машине, после многочасового ожидания на переезде границы вышли отдохнуть. Говорят, для тех, кто захочет поехать в Беларусь, проблемой будет возвращение – польские пограничники очень медленно пропускают машины, а с белорусской стороны очередь не только с большегрузов, но и с легковых автомобилей.

К разговору присоединяется один из дальнобойщиков, белорус из Подляшья.

– Эти гречка и соль – сплошной цирк. Никто за ними в очередях не стоял и стоять не будет, так как они есть в наших магазинах. Но люди будут ездить в Беларусь – за сигаретами, топливом, за вещами, которых в наших магазинах нет, или которые дороже. Так же, как белорусы едут к нам за строительной химией. Но реальное движение будет только в выходные, – говорит Николай.

По словам мужчины, очередей на выезд нет, так как многие потенциальные желающие еще не знают о безвизовом режиме. Информация об этом распространяется медленно, не все еще умеют им пользоваться, некоторые боятся, – добавляет он.

Миную череду большегрузов, ожидающих пограничного оформления – она тянется 15 километров, вплоть до моста через речку Супрасль возле Грудека. То и дело миную легковые автомобили, едущие на восток, если не белорусские, то местные. Машин, которые ехали бы из глубины Польши в Беларусь, действительно не видно.

В службе новостей работающего из Польши независимого белорусского Радио «Рация» диктор приводит статистику, опубликованную Государственным пограничным комитетом: с 1 по 6 июля в Беларусь на основании безвизового режима въехали 150 поляков.

Фактически от лукашенковского «добрососедства» выигрывают только жители приграничья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».