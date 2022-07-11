Власти Украины просят жителей южных областей эвакуироваться 11.07.2022, 9:09

ВСУ начинают контрнаступление.

Власти Украины просят граждан страны на временно оккупированных территориях эвакуироваться, поскольку ВСУ начинают контрнаступление.

Как заявила министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук эфире национального телемарафона речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

Как отметила Верещук, в настоящее время неизвестно, в каких временных рамках это будет происходить, но в этих регионах точно не должно быть женщин и детей.

Эти люди не должны становиться "живым щитом" между российскими оккупантами и Вооруженными силами Украины.

"Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", - заявила министр.

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