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Андрей Пионтковский: Путин в тяжелом цейтноте

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  • 11.07.2022, 9:26
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Андрей Пионтковский: Путин в тяжелом цейтноте
Андрей Пионтковский
Фото: journalby.com

В Кремле заинтересованы в установлении паузы в войне.

Российские войска еще, возможно, смогут оккупировать два-три населенных пункта на Донбассе, но дальнейшее масштабное продвижение невозможно без объявления всеобщей мобилизации.

В связи с этим глава Кремля попытается в ближайшее время навязать Западу и Украине так называемый "Минск - 3".

Соответствующую точку зрения озвучил публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Киев".

По мнению аналитика, российский диктатор находится в тяжелом цейтноте и намерен предлагать Украине мир. "Он хочет вновь использовать всю свою агентуру на Западе, чтобы навязать какое-то прекращение огня, перемирие. Он (Путин - ред.) надеется, что ему это удастся, но он не понимает украинский народ. Путин в тяжелом цейтноте. Я считаю, что мы увидим его последнюю попытку", - заявил собеседник. По словам эксперта, Путин рассчитывает воспользоваться моментом, пока еще не все западное оружие пришло в Украину, чтобы захватить еще пару населенных пунктов на Донбассе.

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