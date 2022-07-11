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NewsWeek: Белорусские офицеры выступили против войны в Украине

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  • 11.07.2022, 9:31
  • 20,500
NewsWeek: Белорусские офицеры выступили против войны в Украине
Фото: Thinktanks.by

Лукашенко боится переворота.

Лукашенко, вероятно, готовится к мятежу со стороны белорусских военных – после того, как они выступили против участия в войне с Украиной.

Об этом сообщает американское издание NewsWeek.

Отмечается, что недавно старшие офицеры пятой бригады спецназа в открытом письме к Лукашенко выступили против участия в войне, назвав такое решение "чистым самоубийством".

"Вступив в войну против Украины, Беларусь будет окончательно изгнана из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы будет международным изгоем", – пишут военные.

Военнослужащие белорусской армии в письме к Лукашенко сказали: "Оккупация Россией международно признанной территории Украины, которая является другом нашего государства, и ее попытка втянуть Беларусь в совершенно неспровоцированную войну против суверенного государства может рассматриваться только как уничтожение суверенитета Беларуси".

По их словам, Кремль нарушает Конституцию Беларуси, где сказано, что страна независима во внутренней и внешней политике.

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