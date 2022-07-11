Олег Жданов: Украина готова к вторжению со стороны Беларуси 2 11.07.2022, 9:46

4,316

Олег Жданов

Украинский военный эксперт оценил угрозу наступления с белорусской территории.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, Вооруженные силы Беларуси проводят частичную передислокацию войск.

Об активности Беларуси на границе рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

Так, по его словам, там наблюдается движение белорусских колонн, но это ни пехота, ни танки, это колонны с техникой, машины связки, тентованные машины, скорее всего, с личным составом.

Однако, по его словам, Россия развернула "Искандеры" вдоль границ Украины, которые находятся в готовности к нанесению ракетных ударов.

"Мы также наблюдаем активность на аэродромах Гомельской и Брестской областей, это летчики тактической авиации. Скорее всего российские. Вернулась российская тактическая авиация на аэродромы в Беларусь и проводит интенсивные тренировки. Также разворачиваются системы ПВО, там развернут С-400 "Триумф" (зенитная ракетная система - ред.), была переброска двух бортов военно-транспортной авиации, которые привезли ракеты для этих систем. Ну и самое главное, что нас больше всего беспокоит – это ракетная бригада "Искандер", которая развернута вдоль наших границ и находится где-то на удалении 40-50 км в готовности до нанесения ракетных ударов по территории Украины. Это самое серьезное, что может быть", — отметил эксперт.

Олег Жданов также подчеркнул, что Украина укрепляет границу на севере, там строятся оборонительные рубежи.

"Наше командование постоянно держит этот вопрос на контроле. Даже появилось видео, в том числе с белорусской стороны, они показывают, как наши военнослужащие пограничники минируют приграничную зону, строят инженерные заграждения и укрепления. Так что в этом отношении мы готовы на случай, если вторжение все таки состоится со стороны Беларуси", — отметил военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».