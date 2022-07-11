Франция назвала прекращение поставок газа из РФ «наиболее вероятным сценарием» 4 11.07.2022, 9:53

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К такому развитию событий готовятся и в Германии.

Французское правительство готовится к полному прекращению поставок российского газа, поскольку считает такой сценарий наиболее вероятным, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в воскресенье, 10 июля, сообщает "Немецкая волна".

"Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально, и нам нужно подготовиться к этому. Было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий", - цитирует министра агентство Reuters. Подобный вариант развития событий Ле Мэр назвал "наиболее вероятным сценарием".

По словам министра, правительство работает над определением списка компаний, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев с поставками. "Первая линия защиты" заключается в сокращении потребления энергии домохозяйств и компаний, следующий этап - строительство новой инфраструктуры, как например, плавучий терминал для поставок сжиженного природного газа из-за рубежа, рассказал министр.

Зависимость Франции от газа из РФ ниже чем в Германии

Как отмечает Reuters, на российские поставки приходится 17 процентов всего газа Франции, что делает страну гораздо менее зависимой от них, чем другие европейские государства. Одной из сложностей агентство называет закрытие на техобслуживание многих атомных реакторов в стране, что не позволит ядерной энергетике оперативно восполнить выпавшие объемы.

В немецком агентстве по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) ранее также заявили, что опасаются полного прекращения поставок газа из России, и призвали жителей страны экономить энергию. Глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) допустил, что плановое прекращение поставок по газопроводу "Северный поток" из-за профилактических работ может превратиться в "непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам".

Германия готовится к возможному кризису в энергоснабжении, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы приняли много решений, которые должны способствовать тому, что мы будем подготовлены к дефициту", - сказал он. Шольц сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии газа. "Мы строим трубопроводы, терминалы сжиженного природного газа", - рассказал канцлер.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что если не принять срочных мер для предотвращения последствий возможной нехватки электроэнергии и газа для отопления, с которой Германия может столкнуться нынешней зимой, экономике страны грозит "настоящий инсульт", от которого она, возможно, уже не оправится.

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