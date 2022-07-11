ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов 11.07.2022, 10:17

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Названы новые потери РФ в Украине.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В ведомстве заявили, что наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери оккупантов на 11 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 37400 (+100) человек ликвидировано;

танков - 1645 (+4);

боевых бронированных машин - 3828 (+5);

артиллерийских систем - 838 (+4);

РСЗО - 247 (+0);

средства ПВО - 109 (+1);

самолетов - 217 (+0);

вертолетов - 188 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 676 (+0);

крылатые ракеты - 155 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2);

специальной техники - 66 (+0).

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