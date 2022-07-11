ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов
- 11.07.2022, 10:17
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Названы новые потери РФ в Украине.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В ведомстве заявили, что наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 11 июля ориентировочно составили:
личного состава - около 37400 (+100) человек ликвидировано;
танков - 1645 (+4);
боевых бронированных машин - 3828 (+5);
артиллерийских систем - 838 (+4);
РСЗО - 247 (+0);
средства ПВО - 109 (+1);
самолетов - 217 (+0);
вертолетов - 188 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня - 676 (+0);
крылатые ракеты - 155 (+0);
корабли / катера - 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2);
специальной техники - 66 (+0).