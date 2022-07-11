РФ продлила запрет на полеты в центральной части и на юге страны 2 11.07.2022, 10:20

1,810

Запрет связан с войной против Украины.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты в центральной части и на юге страны до 18 июля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года», - говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».