закрыть
11 июля 2022, понедельник, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремлевский пацанчик

1
  • Андрей Окунь
  • 11.07.2022, 10:27
  • 6,450
Кремлевский пацанчик

Почему Медведев решил апеллировать к «глубинному мировоззрению».

Бывший президент России, танцор в душе и инноватор по жизни Дмитрий Медведев поделился мыслями об одной из целей "спецоперации".

Ее смысл такой: "нас все должны бояться, с нами все должны считаться". Медведев полагает, что именно это мы сейчас и наблюдаем несмотря на то, что большинство стран мира ввели против России рекордное количество санкций, убивающих нашу экономику.

"Свой в доску" Медведев решает апеллировать к глубинному, "пацанскому" мировоззрению, объясняя почему начались боевые действия.

"Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут".

Много ли вообще Медведев знает о пацанской жизни? Его школьная учительница Вера Смирнова вспоминала: "Он все время посвящал учебе. Его редко можно было застать на улице с ребятами. Он походил на маленького старичка".

Медведев был отличником и старательным студентом. В 23 году уже преподавал гражданское и римское право на юридическом факультете. Как ни крути, но Медведеву совершенно не подходит образ уличного мачо, заработавшего себе авторитет в кулачных драках за двор.

Михаил Зыгарь в книге "Вся кремлевская рать" так описывает Медведева:

"По нему видно, что он не очень уверен в себе, — особенно это заметно по тому, что он старается произвести впечатление человека, который уверен в себе. В нем до сих пор много от молодого учителя, который заходит в класс, не уверенный, как его воспримет аудитория, поэтому старается быть более взрослым, более серьезным".

И если уж проводить параллели между дворовыми стычками и "спецоперацией", то надо отметить, что пацаны с улицы не терпели подстав и предательств. Невозможно было представить, что кто-то нападет на соперника ночью или без предупреждения. Поэтому и забивали стрелки, вынося таким образом конфликт на всеобщее обозрение. Отношения выяснялись при всех, и каждый ощущал силу последствий.

В общем до ужаса смешно, как обрюзгшие мужички, не мыслящие свою жизнь без охраны, водителей и различной прислуги, вдруг начинают делать вид, что понимают, как живут россияне. Лучше бы и не пытались, все равно никто не поверит.

На примере Медведева мы видим, что власть продолжает старательно искать подход к россиянам. Она ищет способ, как же все-таки объяснить, ради чего начали "спецоперацию". Сначала нам говорили про денацификацию, теперь вот еще добавилась битва за двор и уважуху. Скоро нам, видимо, расскажут, что сражаемся за бога, за себя и за Сашку, и, конечно, за булочку и трамвайчик.

Андрей Окунь, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»