Кремлевский пацанчик 1 Андрей Окунь

11.07.2022, 10:27

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Почему Медведев решил апеллировать к «глубинному мировоззрению».

Бывший президент России, танцор в душе и инноватор по жизни Дмитрий Медведев поделился мыслями об одной из целей "спецоперации".

Ее смысл такой: "нас все должны бояться, с нами все должны считаться". Медведев полагает, что именно это мы сейчас и наблюдаем несмотря на то, что большинство стран мира ввели против России рекордное количество санкций, убивающих нашу экономику.

"Свой в доску" Медведев решает апеллировать к глубинному, "пацанскому" мировоззрению, объясняя почему начались боевые действия.

"Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут".

Много ли вообще Медведев знает о пацанской жизни? Его школьная учительница Вера Смирнова вспоминала: "Он все время посвящал учебе. Его редко можно было застать на улице с ребятами. Он походил на маленького старичка".

Медведев был отличником и старательным студентом. В 23 году уже преподавал гражданское и римское право на юридическом факультете. Как ни крути, но Медведеву совершенно не подходит образ уличного мачо, заработавшего себе авторитет в кулачных драках за двор.

Михаил Зыгарь в книге "Вся кремлевская рать" так описывает Медведева:

"По нему видно, что он не очень уверен в себе, — особенно это заметно по тому, что он старается произвести впечатление человека, который уверен в себе. В нем до сих пор много от молодого учителя, который заходит в класс, не уверенный, как его воспримет аудитория, поэтому старается быть более взрослым, более серьезным".

И если уж проводить параллели между дворовыми стычками и "спецоперацией", то надо отметить, что пацаны с улицы не терпели подстав и предательств. Невозможно было представить, что кто-то нападет на соперника ночью или без предупреждения. Поэтому и забивали стрелки, вынося таким образом конфликт на всеобщее обозрение. Отношения выяснялись при всех, и каждый ощущал силу последствий.

В общем до ужаса смешно, как обрюзгшие мужички, не мыслящие свою жизнь без охраны, водителей и различной прислуги, вдруг начинают делать вид, что понимают, как живут россияне. Лучше бы и не пытались, все равно никто не поверит.

На примере Медведева мы видим, что власть продолжает старательно искать подход к россиянам. Она ищет способ, как же все-таки объяснить, ради чего начали "спецоперацию". Сначала нам говорили про денацификацию, теперь вот еще добавилась битва за двор и уважуху. Скоро нам, видимо, расскажут, что сражаемся за бога, за себя и за Сашку, и, конечно, за булочку и трамвайчик.

Андрей Окунь, Telegram

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