закрыть
11 июля 2022, понедельник, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько зарабатывают белорусские чиновники?

10
  • 11.07.2022, 10:25
  • 10,990
Сколько зарабатывают белорусские чиновники?

И это только официальная зарплата.

В среднем по РБ начисленная зарплата в госуправлении в мае составила 1963 BYN. По сравнению с маем-2021 она выросла в номинале на 14,0%. То есть у госуправленцев зарплаты не только выше, чем в среднем по стране, но и растут быстрее, сообщает сайт banki24.by.

Стоит отметить, что чиновники, которые уволились после протестов 2020 года, рассказывали об огромных доплатах в конвертах за лояльность. Пособники режима Лукашенко зарабатывают в разы больше, чем обычные белорусы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»