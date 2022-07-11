Сколько зарабатывают белорусские чиновники? 10 11.07.2022, 10:25

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И это только официальная зарплата.

В среднем по РБ начисленная зарплата в госуправлении в мае составила 1963 BYN. По сравнению с маем-2021 она выросла в номинале на 14,0%. То есть у госуправленцев зарплаты не только выше, чем в среднем по стране, но и растут быстрее, сообщает сайт banki24.by.

Стоит отметить, что чиновники, которые уволились после протестов 2020 года, рассказывали об огромных доплатах в конвертах за лояльность. Пособники режима Лукашенко зарабатывают в разы больше, чем обычные белорусы.

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