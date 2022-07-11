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Александра Герасименя: Убеждаюсь, что все-таки Лукашенко отправит армию в Украину

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  • 11.07.2022, 10:39
  • 5,186
Александра Герасименя: Убеждаюсь, что все-таки Лукашенко отправит армию в Украину
Александра Герасименя

Олимпийская призерка считает, что режим может прибегнуть к провокациям.

Олимпийская призерка по плаванию и подписантка за честные выборы Александра Герасименя рассказала в интервью для YouTube-канала «ЧестнОК», считает ли себя русофобкой и из чего, по ее мнению, складывается русская история, сообщает «Трибуна».

- Какая была последняя новость, которая тебя удивила?

– Когда Лукашенко подтвердил, уже и озвучил то, что он поддерживает эту «спецоперацию» и то, что он будет всячески этому содействовать. Мы и так понимаем, к чему это все идет, но я как бы просто убеждаюсь в том, что все-таки он соберет белорусскую армию и захочет отправить ее в Украину.

Тоже надо понимать его страх. Одно дело пойти и дубинками дубасить своих людей, а другое дело пойти к украинцам, которые имеют уже хороший боевой опыт, и которые тебя просто как мясо разнесут. И вот тут очень такое четкое понимание, как бы, и у армии, у людей. И у него есть: отправлять омоновцев своих бить людей и отправлять людей на пушечное мясо.

И я думаю, что сейчас пропагандисты готовят всех к тому, что они [Украина] сделают какую-то провокацию, что Украина бросит куда-нибудь ракету... Скажут, что они хотят на нас напасть, хотя сколько уже было заявлений о том, что они не собираются вообще нападать на Беларусь. Я просто очень опасаюсь все-таки, что это случится. Надеюсь, что наш народ, к какой бы позиции он не относился, поймет, что, ни Путин, ни Лукашенко жизни не стоят, своей жизни так точно.

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