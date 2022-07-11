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Резников: В ближайшие несколько лет мы увидим ряд призывов к суверенитету на территории РФ

  • 11.07.2022, 10:43
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Резников: В ближайшие несколько лет мы увидим ряд призывов к суверенитету на территории РФ
Алексей Резников

Татарстан, Башкортостан и ряд других регионов уже в ближайшие годы заявят о своем суверенитете.

Свой прогноз по распаду северного соседа на несколько государств озвучил в интервью британской The Times глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим ряд призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свое существование как разные страны – Татарстан, Башкортостан и т.д.", – отметил политик.

Напомним, в этом же интервью Резников также рассказал о приказе Зеленского по поводу деоккупации юга.

"Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. – Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, почему нам нужны такие виды вооружения, а потом мы получаем политические решения», – сказал министр.

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