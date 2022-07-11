SpaceX развернул еще 46 спутников Starlink
- 11.07.2022, 10:46
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Видеофакт.
Американская компания SpaceX запустила на орбиту еще 46 спутников Starlink. Об этом сообщает Space.com.
Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 10 июля в 21.39 по восточному времени (11 июля 3.39 по Киеву).
Liftoff! pic.twitter.com/bojQcPXiZC— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2022
Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу SpaceX "Of Course I Still Love You", которая находилась в Тихом океане.
В 5.55 SpaceX в Twitter подтвердила, что все 46 спутников были успешно развернуты на орбите.