Как белорусский режим и Туркменистан пытались друг друга обмануть 2 11.07.2022, 10:53

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В благородном евразийском семействе новый скандал.

Вообще-то скандал на самом деле старый. Просто в пятницу эти скандальные обстоятельства снова стали достоянием публики. Туркменистан подал иск в международный арбитраж в Стокгольме и требует от белорусского Белгорхимпрома $911 миллионов за неправильно построенный калийный комбинат, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Я сомневаюсь, что этот иск будет иметь практические последствия. Никакие международные арбитражи не заставят, конечно, белорусские власти отдать чужому человеку свои собственные девятьсот миллионов долларов. Но история все равно поучительная. Потому что она демонстрирует всю сомнительность преимуществ централизованной экономики и сильной руки. Учит, что законы экономики нельзя изменить даже самыми строжайшими президентскими указами.

Эта история началась давным-давно (примерно в 2008 году) когда в далеком-далеком Ашхабаде решили построить себе калийный комбинат. Властям Туркменистана долго не удавалось найти себя подрядчика. Компании из России, Китая, Канады изучали условия подряда и по какой-то, совершенно непостижимой причине, не спешили подряжаться.

Вот тут Гурбангулы Бердымухамедову подвернулся его белорусский коллега. И Бердымухамедов сказал, что для белорусского брата, с которым так приятно было обсуждать козни коллективного Запада, ему совсем ничего не жалко. Даже даже миллиарда долларов. И, эта круглая сумма, конечно, решила дела. Потому что слова «ярд баксов» звучат как музыка для сердца, истосковавшегося по шелесту денежных знаков. Две сильные руки расписались, где положено. Потом было много торжественных церемоний, уверений в вечной дружбе и рассказов о взаимном братстве.

А потом пришло время строить. И вот тут начали выясняться некоторые неприятные детали. Обнаружилось что туркменские калийные удобрения залегают в местах с непривычной высокой для полесских болот сейсмической активностью. Что доставлять оборудование и материалы к месту строительства нужно через неприспособленную для этого пустыню. Приспособить пустыню должна была принимающая сторона, но так уж исторически сложилось, что в Туркменистане хорошо умеют строить дворцы и золотые статуи, а заниматься инфраструктурой им скучно. И жара опять же. Короче, оказалось, что проект не стоит миллиард долларов. А стоит намного дороже.

Вот не буду тебе пересказывать все подробности этого трагического строительного эпоса. Но по итогу все закончилось тем, что туркменская сторона не доплатила 200 миллионов долларов, а белорусская не достроила на примерно такую же сумму. А еще в заложниках в Туркменистане осталась белорусская строительная техника.

И если посмотреть непредвзятым взглядом, то может показаться, что обе стороны пытались обмануть друг друга. Одна стороны не докладывала денег, а другая обещанных услуг. Но мы с тобой не будем употреблять неполиткорректное слово «обман» и спишем все на особенности перевода и объективные трудности.

Конечно, какой-нибудь скучный директор рыночной компании прежде, чем подписывать контракт, попросил бы специально обученных людей выяснить все эти подробности заранее. Они бы и выяснили. А еще бы обратили внимание, что немножко недальновидно своими руками строить себе конкурента на рынке мировых калийных удобрений. Но со скучным рыночным директором же и о кознях Запада толком не поговоришь.

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