Российский политолог: Поражение на войне для диктатора заканчивается смертью 11.07.2022, 11:18

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Произошедшее с Каддафи имело решающий эффект на внешнюю политику Путина.

Российский диктатор Владимир Путин уже понимает, что поход его армии на Киев, Одессу или Львов – невозможен. Такое мнение в эфире "24 канала" высказал известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Он считает, что путинская армия ни на что не способна, кроме небольших наступлений на Донбассе, где сейчас сконцентрирована вся мощь его армии.

Пионтковский отметил, что поражение на войне для диктатора опасно не только политической смертью, но и физической. Ему в спину уже стучит символический опыт Каддафи.

"Произошедшее с ливийским диктатором Каддафи имело решающий эффект на внешнюю политику Путина. Прежде всего в Сирии. Зачем он полез туда? "Спасать" Асада, потому что в его больном сознании там был заговор. Единственный план, который сейчас есть (у Путина – прим.), возможно, захватить еще какой-то городок до того, как в полном объеме прибудет западное оружие. А тогда снова мобилизовать всю свою агентуру", – рассказал эксперт.

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