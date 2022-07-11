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Жителя Витебщины лишили свободы на 1 год и 9 месяцев за антивоенное стихотворение

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  • 11.07.2022, 11:23
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Жителя Витебщины лишили свободы на 1 год и 9 месяцев за антивоенное стихотворение

Абсурдный приговор вынес судья Игнатенко.

Суд Витебского района 8 июля рассмотрел уголовное дело Алексея Вечернего, которого обвиняли в «оскорблении президента» (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса). Об этом сообщает ПЦ «Весна».

Аляксей Вечерний – гражданин Беларуси украинского происхождения, он родился в Черкасской области. Участвовал в республиканских фестивалях народного творчества в Беларуси. Воспитывает 16-летнего сына.

После начала обстрела Украины с территории Беларуси на эмоциональной волне написал стихотворение, записал его на видео и выложил в Tik-Tok. Страница была просмотрена не менее 244 раз. Следствие посчитало, что в этом стихотворении мужчина «допустил в неприличной и оскорбительной форме публичное оскорбление президента».

Обвинение запросило для Вечернего лишение свободы в колонии общего режима сроком на два года.

Судья А. Игнатенко решил уменьшить запрошенный прокурором срок на три месяца и наказал Алексея Вечернего годом и девятью месяцами лишения свободы в колонии общего режима.

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