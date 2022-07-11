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Незавидная судьба любимчиков Лукашенко

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  • 11.07.2022, 11:25
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Незавидная судьба любимчиков Лукашенко
Фото: kp.by

Кто-то — в тюрьме, кто-то — под санкциями.

В современной Беларуси до сих пор находятся люди, которые считают, что вхождение в ближайшее окружение Александра Лукашенко даст им преимущества. UDF рассказывает об управленцах различного уровня, которые плохо закончили из-за близости к диктатору.

Александр Шакутин

Холдинг «Амкодор» под управлением Шакутина вполне успешно развивался и без поддержки Лукашенко. Но в определенный момент бизнесмен стал одним из любимчиков руководителя страны, который часто сопровождал его на разных неформальных мероприятиях.

Со временем «любовь» остыла и Шакутину пришлось расплачиваться за близость к первому лицу: не только против него, но и против «Амкодора» ввели санкции.

В недавнем интервью Шакутин признал проблемы:

«Живем под санкциями с 17 декабря 2020-го, уже наелись. Всех людей из ЕС (из сервисных центров «Амкодора») уже уволили».

Теперь бизнесмен чуть ли кричит: «Я президента четыре года не видел!». Шакутин собирается судиться с Евросоюзом из-за санкций, но трудно представить, что их отменят.

Юрий Чиж

Еще более незавидно сложилась судьба бизнесмена Юрия Чижа, который десятилетиями играл с Лукашенко в хоккей, помогал ему копать картошку и получал от государства различные заказы и льготы.

Несколько лет назад Чижа уже задерживали за уклонения от уплаты налогов, но затем выпустили без приговора – с условием, что он многое компенсирует. Но не вышло. В марте 2021 года дверь в тюремную камеру за Чижом захлопнулась уже надолго.

Его бизнес-империя разваливается и распродается, а сам Чиж готовится к суду. По слухам, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере). Наказание — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Андрей Асташевич

Еще один член лукашенковской команды по хоккею благодаря точным пасам на Лукашенко, с которых тот легко забивал в ворота, стал сначала директором спорткомплекса «Раубичи», а затем и первым вице-президентом НОКа.

Но в 2019 году все рухнуло: Асташевича обвинили в том, что, будучи директором спорткомплекса «Раубичи», он выписывал себе и некоторым подчиненным завышенные премии.

Ходили слухи, что управленца задерживали. Если и так – то ненадолго, вскоре он оказался на свободе. Но чем теперь занимается Асташевич – загадка, в окружении Лукашенко и на высокопоставленных должностях его нет.

Михаил Захаров

Согласно легенде именно Захаров в 1990-х заново научил Лукашенко играть в хоккей. С тех пор он находился в фаворе и сопровождал руководителя страны во всевозможных поездках. Долгие годы Захаров был неформальным руководителем белорусского хоккея, получал хорошую зарплату в минской «Юности» и несколько раз становился главным тренером сборной.

Но последний период работы закончился для сборной провалом на чемпионате мира в 2021 году. С тех пор Захаров без работы и вне ближайшего окружения Лукашенко. СМИ пишут, что его джерси сняли со столичных арен.

На некоторое время место Захарова в белорусском хоккее занял Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков

Молодой вратарь сначала просто играл за лукашенковскую команду. Затем стал тренером Николая Лукашенко. После внезапно оказался бизнесменом и с согласия Лукашенко возглавил Федерацию хоккея Беларуси. Казалось, молодой управленец схватил удачу за хвост.

Все рухнуло из-за событий 2020-го. Хотя говорят, что «спорт вне политики», Басков активно участвовал в провластных акциях. Хуже того, было доказано его участие в рейдах по минским дворам в сопровождении силовиков, при которых уничтожалась бело-красно-белая символика. Более того, Басков присутствовал на месте убийства Романа Бондаренко.

Как результат, Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Дмитрия Баскова на пять лет, запретив участвовать во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях.

Для управленца, всю жизнь посвятившему хоккею, это стало ударом. Назначение в так называемый совет раеспублики, который является в Беларуси декоративным и ничего не значащим органом, смягчить этот удар не способно.

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