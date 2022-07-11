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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградcкую область

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  • 11.07.2022, 11:26
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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградcкую область
Фото: Charter97.org

Началось поэтапное введение санкций, объявленных ранее ЕС.

В понедельник, 11 июля, правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Так, началось поэтапное введение санкций, объявленных ранее Европейским союзом.

Об этом заявила представитель литовской таможни, сообщает Reuters.

В список попали бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Напомним, Литва ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле угрожают "защитой национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

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