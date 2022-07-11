Американские ученые создали микророботов для чистки зубов 11.07.2022, 11:33

Устройство удаляет налет не хуже обычной щетки и нити.

Современные технологии помогают переложить на роботов множество задач. В том числе, таких трудоемких, как чистка зубов, сообщает «Новое время»

Специалисты из Пенсильванского университета разработали технологию, которая позволяет бороться с налетом и кариесом без участия самого человека. Они использовали крошечные частицы оксида жедлеза, а также магнитное поле.

Заряжая железо, ученые смогли добиться соединения частиц в цепочки и направленного движения последних.

Хен Ку, один из авторов исследования, рассказал: «Правильный уход за зубами — это действительно трудоемкий процесс. Необходимо чистить зубы щеткой, применять зубную нить и ополаскиватели. А наши микророботы легко осуществляют эти три операции одновременно, полностью заменив руки человека».

Испытания микророботов проводились как на макетах зубов, так и на живых людях. В обоих случаях специалисты добились хорошего результата — их устройство удаляло налет не хуже обычной щетки и нити.

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