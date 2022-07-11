Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в войне против Украины в случае избрания премьером Британии 11.07.2022, 11:43

Лиз Трасс

Фото: Jamie Lorriman / The Telegraph

Глава МИД Великобритании намерена активно поддерживать Украину.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра обеспечит поражение России в войне против Украины.

Такое обещание она дала в своей статье для The Telegraph.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять страной как консерватор. На посту премьер-министра я возьмусь за дело: будь то обеспечение поражения Владимира Путина в Украине или стимулирование экономики», — отметила она.

Накануне Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии. Затем она поборется за кресло премьер-министра страны.

Она активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской армией. В конце июня Трасс призвала удвоить усилия стран Запада для помощи Киеву, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы.

Она также заявляла, что попытки умиротворить российского диктатора Путина опасны.

46-летнюю Лиз Трасс давно называют потенциальной преемницей действующего премьера Бориса Джонсона, объявившего о своей отставке. Опросы показывают, что она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».