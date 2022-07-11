ВСУ ночью разгромили командный пункт россиян в Херсонской области: что известно

ВСУ ночью разгромили командный пункт россиян в Херсонской области: что известно2
- 11.07.2022, 11:47
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Уничтожена военная вражеская техника, среди оккупантов есть погибшие.
Украинские военные уничтожили командный пункт врага в Херсонской области.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
"По предварительной информации, те звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости – это четкое попадание наших Вооруженных сил в Таврийске", – написал он.
"Уничтожен передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО, которые там наставили орки, есть 200-е россияне. Начало недели многообещающее", – добавил Хлань.
Ранее сообщалось, что 10 июля ударная авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, нанесла очередные удары по российским оккупационным войскам: "На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живую силу рашистов", пишет unian.net.