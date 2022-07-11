«На 8 деревень — 10 упаковок» 11.07.2022, 11:56

В Слуцком районе, где находится сахарный завод, начался искусственный дефицит этого продукта.

Газета «Слуцкий курьер» рассказывает об искусственном дефиците сахара в Слуцком районе:

— Из жизни деревни Заградье Слуцкого района. Суббота, 9 июля. Около десятка жителей собрались на площади у закрытого магазина в ожидании автолавки. Приехала. Началась торговля.

Стоявший в очереди первым мужчина спрашивает: «Сахар есть?». Продавец: «Есть, но мало, 7 кг».

Мужчина взял пять. Следующая женщина — оставшиеся два. И все! Очередь возмущается: «Как же так! Сахар свой, дефицита нет! Почему не привозите больше?»

И людей можно понять: малина пошла, черника, заготовки. Продавец отвечает: «Нам на 8 деревень дают в лучшем случае 10 упаковок, а то и меньше. Где я возьму? Денег у райпо нет».

Люди между собой: «Как так? Денег нет. Вы сейчас на одном сахаре план сделаете, если привезете больше!». Вот такая экономика…

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