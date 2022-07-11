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Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень

  • 11.07.2022, 12:06
Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень

Такой результат связывают с активным трудоустройством украинских переселенцев за границей.

За пять месяцев 2022 года объем денежных переводов в Украину из-за границы превысил уровень пандемического 2020 года.

Объем денежных переводов из-за границы в Украину вырос и за последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на данные НБУ.

«Это при том, что у нас до сих пор существует запрет на выезд для мужчин», — отметил Железняк.

Нардеп отметил, что в среднем за пять месяцев 2022 года объем переводов превысил уровень пандемического 2020 года.

Он добавил, что такой результат связывают с активным трудоустройством украинских переселенцев за границей либо же с «определенными валютными махинациями».

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