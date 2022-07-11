Лукашенко и Путин поговорили по телефону 2 11.07.2022, 12:10

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Белорусский диктатор и глава Кремля обсудили войну в Украине.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Были затронуты темы калининградского транзита, ход военных действий против Украины.

Кроме того, речь шла о ситуации на постсоветском пространстве, поставках энергоносителей в Европу. Были подняты вопросы строительства белорусского порта в РФ, а также совместной обороны.

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