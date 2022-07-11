Невзоров: На этой войне еще ни разу не бабахнула царь-пушка 1 11.07.2022, 12:12

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Александр Невзоров

Придет роковой час, когда ее доставят на позиции под Донецком.

Российский публицист Александр Невзоров, который не так давно стал гражданином Украины, на своем YouTube-канале оригинально высмеял секретный резерв Путина.

— Все психиатры мира продолжают спорить о наиболее вероятном диагнозе президента России Путина, — зло иронизирует Александр Невзоров на своем канале. — Для Запада, пропитанного научностью и прагматизмом, лишь чистая психиатрия как была, так и остается единственным объяснением войны, которую Путин ведет с Украиной.

Чем дольше идет война, тем заметнее в ней становится отсутствие любого политического, военного, хозяйственного и даже криминального смысла. Загадочность русской души, реализующаяся в погромах, массовых убийствах, стремлении к испепелению всего человечества точно также раскладывается на свои клинические компоненты, как и любая другая девиация.

Путин своими выступления все время подкидывает психиатрам фактуру. На днях он опять расщедрился, все анализируют, но доминирующей остается версия наличия у президента России тяжелого синдрома Мюнхаузена и паралитический фантасм.

Выступление Путина на прошлой неделе оригинальным не было. Все то же самое месиво из химически чистой белиберды, вранья и блефа. Все было приправлено старой доброй питерской подворотненской наглостью.

Путин сообщил, что Россия в Украине еще даже не начинала всерьез воевать, и туманно намекнул на невероятные резервы России, как военно-технические, так и людские, которые могут быть задействованы.

С учетом того, что сейчас на фронт брошены снятые с вооружения и забракованные еще в советское время мотолыги 60-х годов, заявление прозвучало особенно интригующе. Но оно отчасти правда. Напомню, что на этой войне еще ни разу не бабахнула царь-пушка. Придет роковой час, когда ее доставят на позиции под Донецком и куда-нибудь из нее шандарахнут большим чугунным ядром.

Сейчас проходят расконсервацию броневики образца 1914 года, а также броневики «Остин» 1916 года выпуска. На складах министерства обороны находятся аж 25 штук «Остинов» и еще один есть на «Ленфильме». При серьезном раскладе и они, вероятно, пойдут в ход. Видимо, это и есть секретный резерв Путина.

Обнаружен, кстати, и людской ресурс, пусть небольшой, но ядреный. Как выяснилось, умирать за бредовые идеи, за личную ненависть Путина к Украине, да и, вообще, становиться военным преступником, желающих очень мало.

Страна декларирует верность путинским идеям, но на фронт категорически не хочет. Поэтому, чтобы пополнить ряды, начали шерстить по тюрьмам. Зэков с самыми тяжелыми статьями увозят на фронт и вооружают. Перед неизбежной революцией и, возможно, гражданской войной это несколько легкомысленная инициатива.

Предполагать, что тяжелые зэки, постреляв в Украине, потом послушно вернутся на свои нары, особенно с учетом того, сколько интересных событий будет происходить в самой России.

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