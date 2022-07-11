Троих футболистов «Витебска», которые подписали провластное письмо, выгоняют после проверки на алкотестере 11 11.07.2022, 12:50

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Клуб идет на 13-м месте в таблице.

В начале июля «Витебск» расстался с несколькими футболистами: защитником Андреем Лебедевым, полузащитником Ярославом Яроцким и форвардом Глебом Рассадкиным. Для наших реалий это дело привычное, учитывая, что клуб идет на 13-м месте в таблице. Но открылись возможные причины увольнения игроков, пишет «Наша Нiва».

Как написал в своем телеграм-канале телекомментатор и инсайдер Владислав Татур, игроков первой команды проверяли на алкотестере. Судя по всему, проверку прошли не все.

Доказательств своей информации Татур не приводит.

Эту информацию прокомментировал другой спортивный журналист Николай Ходасевич:

«Понимаете, что это все не работает, это не профессиональный клуб, и, конечно, футболисты были в шоке, и те, кто режим соблюдает, и те, кто не выполняет. Шок дикий, ведь это кружок самодеятельности.

Это, конечно, сильно бьет по персоне молодого главного тренера Евгения Чернухина, если вот так вот руководство с ним или без него приходит и проверяет футболистов, чем они занимались накануне вечером, то это значит, что у главного тренера нет никакого контакта с командой. То есть, он не является для игроков авторитетом. То есть они не будут его слушаться. Это просто безобразие, раздор и все такое, особенно для опытных футболистов».

Лебедев, Яроцкий и Рассадкин являются подписчиками провластного письма спортсменов.

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