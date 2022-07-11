Белорусы в июне впервые за последние двенадцать месяцев изменили поведение на валютном рынке 11.07.2022, 13:18

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Что произошло.

Белорусы в июне впервые за последний 12 месяцев активнее покупали валюту, чем сдавали. Это следует из данных Нацбанка. В прошлом месяце физлица купили 825,6 млн долларов, а сдали — на 41,2 млн меньше, отмечает zerkalo.io.

До июня физлица одиннадцатый месяц подряд активнее сдали валюту в обменники, чем приобретали. К примеру, в мае разбежка между общими суммами сдачи и покупки валюты была на уровне 16,5 млн долларов, а в апреле — 116,6 млн.

Напомним, на протяжении 49 месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки. 2020 год граждане закончили чистыми покупателями: впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

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