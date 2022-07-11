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Ученые рассказали, почему не стоит солить пищу за столом

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  • 11.07.2022, 13:29
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Ученые рассказали, почему не стоит солить пищу за столом

Как на наш организм влияет чрезмерное потребление натрия.

Сегодня примерно 70% потребления натрия населением западных стран поступает из обработанных и готовых продуктов, а 8-20% -это соль, добавляемая за столом

Исследователи обнаружили, что постоянное добавление соли в пищу сокращает продолжительность жизни мужчин более чем на два года, а женщин — на полтора года. Интересно, что речь идет только о добавлении соли за столом, а не во время приготовления пищи.

«Насколько мне известно, наше исследование является первым, в котором оценивается связь между добавлением соли в пищу и преждевременной смертью», — сказал профессор Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейна в Новом Орлеане, который руководил работой. «Даже незначительное сокращение потребления натрия путем добавления меньшего количества соли или ее отсутствия в пищу за столом, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья, особенно когда это достигается среди населения в целом».

Что показало исследование?

Как оказалось, лучше не солить пищу уже за столом

В рамках работы ученые изучили данные более 500 000 участников британского биобанка, за которыми наблюдали в среднем в течение девяти лет. Каждый человек отвечал на вопрос: «Добавляет ли он соль в свои продукты, и как часто он это делает».

Результаты показали, что по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда приправлял свою пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше. В возрасте 50 лет мужчины и женщины, которые всегда добавляли соль, имели ожидаемую продолжительность жизни на 2,3 года и 1,5 года короче соответственно.

Были учтены другие факторы, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, пол, этническую принадлежность, депривацию, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическую активность, диету и такие заболевания, как диабет, рак и болезни сердца.

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