УНИАН: Лукашенко сошел с ума 38 11.07.2022, 13:31

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Белорусский режим угрожает Польше.

В Генштабе Беларуси грозятся Польше ракетными ударами в ответ на "провокации стран коллективного Запада".

Мол, если с Беларусью будут разговаривать с позиции силы, последует ответ. Об этом говорится в сюжете проекта unian.net FreeДом.

"В случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных Вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявлял Руслан Косыгин, замначальника Генштаба ВС Беларуси.

Как говорит замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, Беларусь действительно угрожает стране НАТО.

"Одно дело мигрантов туда засылать. Если уже угрозы нанести удары по центрам принятия решений в Варшаве, это уже повод для Польши призвать членов НАТО к консультациям с точки зрения возникновения угроз для национальной безопасности и обороны", - подчеркнул Самусь.

У Лукашенко считают, что Вашингтон и Брюссель под предлогом сдерживания угрозы с Востока отрабатывают механизм создания группировок войск для их применения против РФ и Беларуси.

"Территория Польши, как, впрочем и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников", - заявлял Косыгин, замначальника Генштаба ВС Беларуси.

В Беларуси пошли в разрез с позицией России и Путина, ведь тот говорит, что ни Польша, ни Финляндия, ни Швеция не угрожают РФ.

А дело в том, что сам Лукашенко не один раз заявлял о том, что Польша хочет вернуть исторические земли, находящиеся сейчас на территории Запада Украины. За четыре месяца полномасштабной войны против Украины Лукашенко не раз заявлял о польской и литовской угрозе.

"Хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Чуть меньше месяца назад мной отдан приказ подразделениям ВС взять под прицел центры принятия решений в вашей столице со всеми вытекающими последствиями. Вы нас не трогаете - и мы вам не тронем", - заявлял Александр Лукашенко.

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