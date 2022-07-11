закрыть
11 июля 2022, понедельник, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

УНИАН: Лукашенко сошел с ума

38
  • 11.07.2022, 13:31
  • 31,988
УНИАН: Лукашенко сошел с ума

Белорусский режим угрожает Польше.

В Генштабе Беларуси грозятся Польше ракетными ударами в ответ на "провокации стран коллективного Запада".

Мол, если с Беларусью будут разговаривать с позиции силы, последует ответ. Об этом говорится в сюжете проекта unian.net FreeДом.

"В случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных Вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявлял Руслан Косыгин, замначальника Генштаба ВС Беларуси.

Как говорит замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, Беларусь действительно угрожает стране НАТО.

"Одно дело мигрантов туда засылать. Если уже угрозы нанести удары по центрам принятия решений в Варшаве, это уже повод для Польши призвать членов НАТО к консультациям с точки зрения возникновения угроз для национальной безопасности и обороны", - подчеркнул Самусь.

У Лукашенко считают, что Вашингтон и Брюссель под предлогом сдерживания угрозы с Востока отрабатывают механизм создания группировок войск для их применения против РФ и Беларуси.

"Территория Польши, как, впрочем и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников", - заявлял Косыгин, замначальника Генштаба ВС Беларуси.

В Беларуси пошли в разрез с позицией России и Путина, ведь тот говорит, что ни Польша, ни Финляндия, ни Швеция не угрожают РФ.

А дело в том, что сам Лукашенко не один раз заявлял о том, что Польша хочет вернуть исторические земли, находящиеся сейчас на территории Запада Украины. За четыре месяца полномасштабной войны против Украины Лукашенко не раз заявлял о польской и литовской угрозе.

"Хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Чуть меньше месяца назад мной отдан приказ подразделениям ВС взять под прицел центры принятия решений в вашей столице со всеми вытекающими последствиями. Вы нас не трогаете - и мы вам не тронем", - заявлял Александр Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»