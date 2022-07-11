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Украинцы массово возвращаются из-за границы

  • 11.07.2022, 13:32
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Украинцы массово возвращаются из-за границы

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинцы продолжают возвращаться домой из эвакуации за границу: только за сутки из-за границы в Украину въехали более 36 тыс. человек.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Всего за прошедшие сутки прибыли в Украину почти 40 тысяч человек, более 36 тысяч из них - украинцы.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 36 тысяч человек. 20 тысяч из них пересекли границу на польско-украинском участке, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Всего 10 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в обе стороны) пересекли почти 76 тысяч человек. Проехали через границу 16 тысяч транспортных средств.

Кроме того, оформлено 90 грузовиков с гуманитарной помощью.

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