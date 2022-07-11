закрыть
11 июля 2022, понедельник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты с территории Беларуси продолжают пробовать попасть в Польшу по рекам

2
  • 11.07.2022, 13:47
  • 1,640
Мигранты с территории Беларуси продолжают пробовать попасть в Польшу по рекам
Фото: Погранслужба Польши

За минувший сутки зафиксировано 36 попыток.

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 36 попыток незаконного проникновения со стороны Беларуси, сообщает Польская Погранслужба. Мигранты пробуют попасть в Беларусь при помощи лестниц через поймы рек.

Среди пытавшихся проникнуть в Польшу были граждане Индонезии и Бенина. Все они задержаны. Сообщается, что инциденты имели место в районе населенных пунктов Беловежа, Дубичи-Церкевные, Бобровники, Янув-Подляски.

Напомним, 30 июня Польша объявила о завершении строительства 180-километрового забора на границе с Беларусью, однако попытки незаконного попадания на территорию страны продолжаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»