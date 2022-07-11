Мигранты с территории Беларуси продолжают пробовать попасть в Польшу по рекам 2 11.07.2022, 13:47

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Фото: Погранслужба Польши

За минувший сутки зафиксировано 36 попыток.

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 36 попыток незаконного проникновения со стороны Беларуси, сообщает Польская Погранслужба. Мигранты пробуют попасть в Беларусь при помощи лестниц через поймы рек.

Среди пытавшихся проникнуть в Польшу были граждане Индонезии и Бенина. Все они задержаны. Сообщается, что инциденты имели место в районе населенных пунктов Беловежа, Дубичи-Церкевные, Бобровники, Янув-Подляски.

Напомним, 30 июня Польша объявила о завершении строительства 180-километрового забора на границе с Беларусью, однако попытки незаконного попадания на территорию страны продолжаются.

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