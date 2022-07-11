Над Беларусью заметили российский самолет-наводчик 3 11.07.2022, 13:40

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фото: wikipedia.org

Готовят удары по Украине?

На протяжении всей сегодняшней ночи над Беларусью летал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в паре с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский ДРЛО А-50 и истребители. Запусков ракет зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Так, по данным мониторинговой группы, 10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, при этом меняя высоты от 9150 м до 9700 м. Самолет закончил работу лишь в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составило 6 часов 20 минут.

Помимо А-50, на протяжении всей ночи в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7 000 до 8 000 метров.

"Во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей для ударов по территории Украины", - отмечает "Беларускі Гаюн".

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