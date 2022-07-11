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В Китае вкладчики вышли на протест

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  • 11.07.2022, 13:46
  • 3,390
В Китае вкладчики вышли на протест

Что произошло?

Китайские власти жестко разогнали мирный протест вкладчиков. Гражданские пытались вернуть свои сбережения из банков, столкнувшихся с кризисом.

Об этом сообщает CNN.

С апреля текущего года четыре банка в центральной китайской провинции Хэнань заморозили вклады на миллионы долларов. Вкладчики устраивали несколько демонстраций, однако их требования оставались без внимания.

В это воскресенье более тысячи вкладчиков со всего Китая собрались напротив отделения центрального банка Китая, чтобы начать самую крупную акцию с начала пандемии COVID-19 в стране.

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