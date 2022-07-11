В Китае вкладчики вышли на протест

В Китае вкладчики вышли на протест4
- 11.07.2022, 13:46
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Что произошло?
Китайские власти жестко разогнали мирный протест вкладчиков. Гражданские пытались вернуть свои сбережения из банков, столкнувшихся с кризисом.
Об этом сообщает CNN.
С апреля текущего года четыре банка в центральной китайской провинции Хэнань заморозили вклады на миллионы долларов. Вкладчики устраивали несколько демонстраций, однако их требования оставались без внимания.
В это воскресенье более тысячи вкладчиков со всего Китая собрались напротив отделения центрального банка Китая, чтобы начать самую крупную акцию с начала пандемии COVID-19 в стране.