В Европе биржевая цена газа снизилась на 12% 3 11.07.2022, 13:48

3,158

С чем это связно.

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures резко снизилась в начале торгов 11 июля. Об этом пишет РБК.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала на 12%, достигнув €154 за 1 МВт·ч, или $1639,5 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса валют на рынке Forex.

Отмечается, что европейский газ дешевеет на фоне того, что скоро в Россию вернется газовая турбина немецкой компании Siemens, необходимая для прокачки газа по трубопроводу Северный поток. Оборудование ремонтировали на заводе в Канаде и не могли вернуть из-за санкций против России.

Напомним, поставки по газопроводу Северный поток остановлены на десять дней с 11 по 21 июля. Профилактические остановки для техобслуживания газопровода проводятся раз в год и затрагивают всю цепочку добычи и доставки газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».