Лех Валенса предложил сократить Россию до 50-ти миллионной страны 9 11.07.2022, 13:49

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Лех Валенса

Президент Польши призвал Запад поддержать восстание порабощенных Кремлем народов.

Для того, чтобы обезопаситься от российской агрессии, нужно поддержать восстание порабощенных Кремлем народов. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса в комментарии французскому изданию Le Figaro.

Политик предостерег, что российская агрессивная политика никуда не исчезнет до тех пор, пока не эта империя развалится.

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим, как появится другой Путин. Сегодня мы должны заставить это изменение политической системы или, иначе, организовать восстание народов", – сказал Валенса.

По его мнению, "расчленение" Российской империи необходимо для мировой безопасности.

"Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы. Либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов", – подытожил бывший президент Польши. Как говорит бывший президент Польши Лех Валенса, "расчленение" Российской империи в ее нынешнем виде крайне и крайне необходимо для мировой безопасности.

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