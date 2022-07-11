Заместитель помощника госсекретаря США: Мы сделаем все, чтобы привлечь Лукашенко к ответственности 11.07.2022, 14:01

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Кара Макдональд

Белый дом видит, что белорусы не поддерживают войну в Украине.

«Мы проводим четкое различие между властями Беларуси и народом Беларуси. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности. Но наши меры не направлены в белорусский народ. Мы солидарны с теми, кто против войны, и будем их поддерживать», — заявила в интервью «Нашей Ниве» Кара Макдональд, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, которая находилась с визитом в Вильнюсе.

Кара Макдональд, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда

«Я приехала из Вашингтона с посланием поддержки тем, кто находится на переднем крае борьбы за свободу, — сказала «Нашей Ниве» Кара Макдональд. — С посланием поддержки демократических устремлений Беларуси. Я также приехала с посланием, что мы понимаем: Лукашенко и его режим не отражают устремлений белорусского народа. И что стремление к свободе и человеческому достоинству в конце концов победит».

Судьба региона сегодня решается в Украине. На чем США будут концентрироваться в следующие три месяца?

«Неспровоцированное и ничем не оправданное вторжение России в Украину ясно показало, что идет борьба за выбор будущего: будет ли оно автократическим или демократическим. Путин атаковал соседа, потому что тот решил выбрать демократическое будущее. Поэтому мы, вместе с партнерами и союзниками, сосредоточимся на обеспечении Украины средствами, с помощью которых она сможет себя защищать.

Мы также будем очень поддерживать те страны, которые оказались на передовой этой борьбы, которые приняли много беженцев. А также страны, которые приютили борцов за демократию, вынужденных покинуть Россию, Беларусь. Мы ясно понимаем, что люди, вынужденные были покинуть Беларусь и Россию, — это тоже жертвы автократии, и важно, чтобы они могли продолжать свою работу, так как они воплощают потенциал свободной Европы».

1930-е и 1940-е были катастрофическими для нашего региона: Голодомор, истребление национальных элит Беларуси и Украины Сталиным, мировая война. Белорусы видят сейчас столько параллелей с тем временем. Возможно ли избежать повторения трагедий прошлого?

«Я думаю, что ощущение опасности в вашем регионе очень реальное. То, что сделал Кремль, то, чему поспособствовал Лукашенко, это очень опасно. Мы разделяем эти тревоги белорусов. Вот почему наши усилия сфокусированы на сдерживании, на предотвращении, на привлечении к ответственности за зверства, за нарушения прав человека. В случае Беларуси, где репрессии происходили внутри страны, Соединенные Штаты работали с нашими партнерами на разных уровнях и союзниками для введения шести пакетов санкций. Они включали персональные санкции против Лукашенко и членов его семьи, в том числе против его сыновей. И это был сильный сигнал, что за участие в нарушениях прав человека, в репрессиях, в жестоком подавлении фундаментальных свобод наступит ответственность. Были введены и санкции за то, что Кремль делал в Украине, и за роль Лукашенко в том, и против тех белорусских чиновников, которые были вовлечены в попытки подорвать суверенитет Украины»,— говорит Кара Макдональд.

«Мы также признаем вклад белорусского народа в поддержку украинцев, своих соседей. Мы видели и солидарность, и сострадание, и сочувствие простых людей. И я хочу подчеркнуть, что видим, что белорусы не поддерживают этой войны»,— добавила она.

Что она хотела бы передать семьям белорусских политзаключенных?

«Это очень важный вопрос. В Беларуси более 1200 политзаключенных сейчас. Среди них правозащитники, журналисты — люди, которых задержали просто за то, что они делали свою работу, люди, в которых нужно видеть не угрозу, а будущее общества. Мое послание и заключенным, и их семьям — вас не забыли.

Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками будут добиваться освобождения политзаключенных и не успокоятся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу. И хочу подчеркнуть, что мало освободить одного или двух заключенных либо часть заключенных. Нужен системный демонтаж репрессивной модели. Это для Соединенных Штатов приоритет», — говорит Кара Макдональд.

Какой будет реакция США, если политзаключенные выйдут на свободу?

«Мы призываем режим Лукашенко освободить всех политзаключенных, всех, кого задержали по политически мотивированным делам. Мы будем рассматривать освобождение как позитивный шаг. Но повторю: дело не только в освобождении. Чтобы не было так, что одних выпустили, а других посадили. Нужны системные перемены, чтобы репрессии больше не повторялись, чтобы не было так, как сейчас, что «был бы человек, а статья найдется». Надо, чтобы преследование правозащитников или людей, мирно выражающих свою позицию, стало невозможным. Причем это не что-то экстраординарное, это те обязанности, которые Беларусь сама на себя приняла по своим международным обязательствам».

Все ли на Западе понимают, что белорусское общество не несет ответственности за войну в Украине?

«Очень важно, чтобы мир понимал, что эти автократы не представляют своих обществ»,— говорит заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда.

«Мы проводим четкое различие между властями Беларуси и народом Беларуси. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности. Но наши меры не направлены в белорусский народ.

Наши меры направлены на тех, кто виноват в репрессиях, на соучастников российской войны в Украине, и, поскольку Лукашенко соучастник, который помогает Путину в его действиях в Украине, на него. Мы отделяем его от народа Беларуси».

«Мы видим, что в Беларуси войну не поддерживают. Огромное большинство белорусов — против этой войны, против того, чтобы Путин силой Беларусь в эту войну втягивал. Мы солидарны с теми, кто против войны, и будем поддерживать тех, кто придерживается такого подхода».

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