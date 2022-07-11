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Огромные очереди из большегрузов остаются на границе Беларуси

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  • 11.07.2022, 14:05
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Огромные очереди из большегрузов остаются на границе Беларуси

Около двух тысяч фур стоят на границе.

Около двух тысяч большегрузов стоят на белорусской границе в ожидании выезда в сопредельные страны ЕС, передает euroradio.fm.

Самые значительные очереди образовались на выезд в Литву. Самый загруженный из пунктов пропуска — Каменный лог. Здесь возможности въехать на территорию сопредельной страны ждут больше 700 большегрузов. Всего на белорусско-литовской границе стоят больше 1,2 тысяч фур.

Непростым оказалось для водителей и латвийское направление, здесь в очередях в двух пунктах пропуска скопилось больше 200 фур.

Серьёзные очереди образовались на белорусско-польской границе в пункте пропуска “Берестовица”. Здесь ждут порядка 400 большегрузов.

Пункт пропуска “Брузги”, который был закрыт во время обострения миграционного кризиса осенью 2021 года, всё ещё не принимает водителей. Это обостряет и без того непростую ситуацию на границе.

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