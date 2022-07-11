К чему привели причуды Путина 1 Олеся Яхно

11.07.2022, 14:05

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Олеся Яхно

О комплексе «маленького человека» у главы Кремля.

Комплекс "маленького человека" у Путина, зацикленного на войне, приводит к росту конфронтации России вообще со всеми.

Скоро не останется ни одной страны, к которой Кремль не относился бы враждебно. На фоне войны и шантажа голодом Путин решил использовать еще одно оружие против Запада – казахскую нефть.

Через Каспийский трубопроводный консорциум, а конкретнее черноморский портовый терминал (работу которого Россия хочет остановить на один месяц по надуманному поводу), шла не только российская нефть, но и казахская (Казахстан отправлял почти 80%).

Трубопровод работал бесперебойно почти 20 лет, пока Путин не решил использовать и эту возможность для шантажа.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Ну, что ж. Неадекваты в России так и не поняли, что шантаж как инструмент уже не работает. Токаев, в итоге, дал указание искать варианты диверсификации поставок.

Но Путин будет и дальше двигаться в этой логике. В логике шантажа и создания напряженности, где это только возможно. И разного типа преступлений. Не только в отношении Украины.

Вот на днях Россия выпустила две ракеты по нефтяному танкеру в Черном море, который шел под флагом Молдовы.

Олеся Яхно, "Фейсбук"

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