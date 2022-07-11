В Великобритании найдены уникальные сокровища Древнего Рима 11.07.2022, 14:14

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Им около двух тысяч лет.

Неподалеку от Нориджа, Норфолк, специалисты нашли древнеримские монеты. Анализ показал, что они не были в ходу, к тому же, находки отлиты из золота высочайшей пробы, что нехарактерно для того периода, пишет «Новое время».

Подобные монеты здесь находят с 2017 года, но проанализировать находки удалось только сейчас. Эти сокровища вызвали большой интерес в научных кругах. Нумизмат Адриан Марсден уже назвал монеты уникальными, добавив, что в будущем, вероятно, удастся найти еще больше подобных вещей.

Найденные в Норфолке монеты отлиты в Лугдунуме (современный Лион, Франция) в первые десятилетия нашей эры. Монеты не были в обращении, к тому же, сплав, из которого их отлили, сильно отличается от того, который использовался в железном веке.

Всего найдено 11 монет. Они были обнаружены на полях, причем, на большом расстоянии друг от друга. Это объясняется, вероятно, тем, что клад был разбросан по местности во время пахотных работ.

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