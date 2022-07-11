Карта боевых действий в Украине на 11 июля 11.07.2022, 14:17

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Данные британской разведки.

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на Донбассе. В то же время на южном направлении украинские войска идут в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным британской разведки, на востоке Украины российские войска продолжают наступление на четырех направлениях. Под ударом - Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Сейчас оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.

В то же время на южном направлении украинские войска успешно продвигаются в сторону Херсона. Бойцы Вооруженных сил Украины постепенно освобождают территорию Николаевской области и атакуют противника со стороны Запорожской области.

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