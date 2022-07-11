Политзаключенного Владимира Гундаря доставили в суд в одном нижнем белье 4 11.07.2022, 14:55

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Владимир Гундарь

Он держит голодовку.

Фигурант "дела Автуховича" барановичский активист Владимир Гундарь продолжает держать голодовку, говорят правозащитники "Весны". Гундарю 61 год, он инвалид II группы.

Гундарь объявил голодовку 29 июня. Одна из причин — принуждение раздеваться перед судебным процессом. Одежда фигурантов дела перед судом принудительно просвечивают рентгеном. Заключенный считает, что одевать ее после этого опасно.

Гундарь провел 10 суток в карцере. В течение всего этого срока заключенному ставили уколы, так как он испытывал сильную боль в спине. Гундарь обещал прекратить голодовку лишь после выхода из карцера. Еще на прошлой неделе жена Владимира Гундаря, Елена, рассказывала, каким увидела мужа во время судебного заседания.

"Володя становится серый. Очень похудел", — говорила женщина.

Сейчас Гундарь согласился пить воду, но продолжает держать голодовку. Он, как и прежде, отказывается надевать одежду после того, как ее просветили рентгеном, поэтому 11 июля он уже второй раз стоял в клетке в одних трусах.

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