Минчанин напал на торговца черешней и силой отнял 1700 рублей выручки 2 11.07.2022, 15:08

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Следил целый день.

Во Фрунзенском районе Минска возбуждено уголовное дело против 24-летнего неработающего мужчины. Он ограбил торговца черешней, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Звонок в милицию поступил около полуночи, пострадавший сообщил, что на него в подъезде напал мужчина и силой отобрал 1700 рублей. Была начала проверка.

Как выяснили милиционеры, в течение целого дня за потерпевшим, который торговал черешней у станции метро, следил 24-летний парень, наблюдая, куда тот кладет выручку. Вечером парень прошел за торговцем до самого дома и в подъезде набросился на него, потребовав деньги. Он отобрал все, кроме монет и поврежденной пятирублевки, и скрылся.

Назавтра парень уехал к приятелю в Ошмянский район, чтобы не попасться милиции. Но его все же нашли и задержали. Он сознался в преступлении.

Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.

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