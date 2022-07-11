Аналитик: Лукашенко страшно 1 11.07.2022, 15:25

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Диктатор понимает, что его режим — самое слабое звено в оси зла.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о том, почему в речах правителя регулярно всплывает тема «тунеядцев».

– Нынешняя система, в первую очередь, экономическая, не может жить без насилия, — сделал вывод Сергей Чалый на своем канале. — У властей особое понимание свободы. По определению Лукашенко, наша независимость — это независимость свободно выбирать что-то в потребительском смысле, пишет «Салiдарнасць».

Я не знаю, с чего он взял, что на Западе чего-то не хватет, соли или гречки. И он находится в рамках этого нарратива, считает, что есть его маленький клочок земли, освященный его собственным сиянием,за пределами которого монстры и ужас, НАТО бряцает-клацает, танки с гусеницами, самолеты гудят.

А у нас такой суверенитет, когда ты можешь свободно и независимо выбирать, на что тратить свои деньги. Правда, дальше они эту мысль не развивают, потому что, собственно, и ассортимент так себе и денег не так много. В общем, рассказывая о том, как на Западе «затягивают пояса», Лукашенко, конечно, не говорит, что тут как в анекдоте: пока толстый сохнет, худой сдохнет.

Аналитик не без сарказма указывает на то, как власти, каждый раз пытаясь подчеркнуть правильность выбранного ими пути и видимое благополучие, упираются в определенные противоречия.

— Получается, как только дело доходит до описания экономической ситуации, для чего эти свободы нужны, как только заходит речь об этой прекрасной симфонии, когда все так радостно трудятся на благо государства, выясняется, что почему-то всех нужно заставить работать.

А поскольку естественным развитием было выбрано движение в сторону ужесточающейся диктатуры тоталитаризма, дальше должны быть и поиски «вредителей», и поимка «диверсантов», которые мешают нам хорошо жить.

Все время подчеркивается нарратив, какая у нас прекрасная внешнеэкономическая коньюктура. Почему мы не можем этим воспользоваться? Нужна исполнительская дисциплина, диктатура технологий и прочее, что Лукашенко использует для обозночения того, что не может произнести, потому что выглядит очень неприглядно.

А именно, он не может признаться в том, что, на самом деле, никакого свободного общества он не выстроил и вся его экономика живет на внешнеэкономическом принуждении, — обращает внимание аналитик.

Чалый рассказывает, как и почему у властей постоянно всплывает тема тунеядцев.

— В этом контексте интересно, как Лукашенко примерно с 2015 года все время возвращается к одному и тому же: как придумать какой-то способ заставить тунеядцев вносить свой вклад на благо этого общества, в котором, в его картине мира, все всё делают добровольно, и только эти негодяи не хотят.

Это было озвучено и на последнем совещении. Во всем виноваты тунеядцы. Их нужно заставлять не только платить (по повышенным тарифам), но и работать. Ведь выясняется, что все плохое связано именно с ними. Именно тунеядцы — источник основного количества преступлений.

Пока человек не работает, он занимается досугом, в это время у него появляется возможность думать. а как только он начинает думать, ему лезут в голову всякие «негосударственные мысли».

Поэтому надо сделать так, чтобы у него было меньше времени на «подумать», чтобы он только работал, уставшим приходил домой, включал телевизор и смотрел пропаганду.

Вот так получается, что, наконец, у нас появилась великолепная экономическая перспектива: в России будет голод, надо наделать больше зерна, и сельское хозяйство, как выясняется, то, чем Лукашенко гордится больше всего.

Казалось, вот сейчас вся его система должна бы дать ответ, но нет! И приходится снова заниматься бесхозяйственностью и вредительством, и заставлять тунеядцев. В общем, вернулись к тому, с чего начали, — иронизирует Чалый.

Аналитик говорит и о других важных наблюдениях, на которые не мог не обратить внимания.

— На это раздражение накладывается еще один интересный психологический момент, который был заметен. Во время поздравления «президентского народа» с «президентской независимостью» прозвучала фраза, что я «не бряцаю и не ляпаю». А в последнее время Лукашенко делает массу воинственных заявлений, включая просьбы к Путину поделиться ядерным оружием.

Не важно, что исполнение таких просьб стало бы прямым нарушением международных соглашений о нераспространении ядерного оружия.

Он же рассказал, почему это нужно: и Украина, и Польша окружают уже с двух сторон, что-то надо делать. А дальше прозвучало то, что очень хорошо выдает ссотояние белорусского правителя: дескать, остановитесь ради чувства самосохранения и не делайте ничего такого, что бы заставило нас ответить всей мощью, потому что ответ будет мгновенным, мы нанесем удар по всему.

Вот этот оборот «ради чувства самосохранения не делайте ничего такого» выдает смертельный страх, который Лукашенко сейчас испытывает. Это из серии: последнее предупреждение или держите меня семеро.

Конечно же, ему страшно. Он понимает, в какую сторону идет война и то, что он является самым слабым звеном в этой оси зла. Это указывает на то, что Лукашенко начинает понимать: что-то пошло не так, — подчеркнул аналитик.

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