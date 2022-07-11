Компания по заказу такси Uber попала в скандал 11.07.2022, 15:42

1,484

Расследование.

Международная компания по заказу такси Uber нарушала закон, обманывала полицию и регулирующие органы, тайно лоббировала свои интересы в правительствах по всему миру и использовала насилие в отношении водителей как способ завоевать симпатии общества. Об этом рассказывается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на основе внутренних документов компании, полученных The Guardian.

Согласно перепиcке, бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик, отвечая на сообщение о пострадавших водителях Uber в ходе массового протеста французских таксистов, написал: "Я думаю, это того стоит. Насилие гарантирует успех". Из других переписок следует, что в компании так считал не только Каланик.

Представительница Каланика заявила, что он "никогда не предлагал Uber воспользоваться насилием в ущерб безопасности водителей", и любое предположение о его причастности к такой деятельности, является ложным. Представительница Uber признала прошлые ошибки по обращению компании с водителями. При этом она сказала, что никто, включая Каланика, не хотел насилия над водителями.

Тем не менее, согласно расследованию, атаки на водителей Uber неоднократно использовались как "бесплатная реклама Uber в местных СМИ" и рычаг давления на правительства с целью изменить законы, препятствовавшие расширению Uber. Помимо Франции, этот сценарий повторялся в Италии, Бельгии, Нидерландах, Испании и Швейцарии.

Также для лоббирования своих интересов Uber использовал неофициальные связи с представителями власти. В частности, руководители Uber "добивались расположения" олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, и заключали с ними "специальные сделки". Сейчас все эти олигархи находятся под санкциями после вторжения России в Украину, говорится в расследовании. В Uber заявили, что никто из нынешних работников компании не причастен к выстраиванию отношений с российскими олигархами.

Кроме того, расследование показывает, что Uber уклонялся от уплаты налогов, выводя прибыль в оффшоры. При этом компания помогала властям собирать налоги со своих водителей.

Помимо этого, выяснили журналисты, в Uber использовали "аварийный выключатель", который блокировал доступ к серверам компании, чтобы помешать властям получить к ним доступ во время проверок. "Выключатель" применяли не менее 12 раз как минимум в шести странах. Во время полицейского рейда в Нидерландах приказ об активации "выключателя" отдал лично Трэвис Каланик: "Пожалуйста, нажмите аварийный выключатель как можно скорее… Доступ должен быть закрыт в AMS (Амстердам)".

В ответ на расследование Uber выпустил заявление. Среди прочего, в нём сказано: "Мы не оправдывали и не будем оправдывать прошлое поведение, которое явно не соответствует нашим нынешним ценностям. Вместо этого мы просим общественность судить о нас по тому, что мы сделали за последние пять лет и что мы будем делать в ближайшие годы".

The Uber Files – глобальное расследование, основанное на 124 тысячах документов, попавших к The Guardian: электронные письма, переписки в мессенджерах, а также записки, презентации, счета и другие информационные материалы. Документы охватывают 40 стран в период с 2013 по 2017 год, когда Uber активно расширялся по всему миру.

Для облегчения глобального расследования в общественных интересах The Guardian поделилась данными со 180 журналистами в 29 странах через Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В расследовании принимала участие и команда российских журналистов.

Компания Uber, основанная в 2009 году, предложила вызывать такси или частных водителей, а также заказывать еду с помощью мобильного приложения. Обычно водители используют собственные автомобили или машины компаний-партнёров Uber.

В Россию Uber пришёл в 2018 году. В 2022 году в ответ на российское вторжение в Украину компания прекратила свою деятельность в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».