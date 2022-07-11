Российский и литовские инвесторы продолжают судиться с Беларусью в крупном международном суде 2 11.07.2022, 15:54

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Среди ответчиков — Лукашенко.

В крупном международном суде ICSID продолжают рассматривать несколько исков иностранных инвесторов к Беларуси. Среди компаний, которые по-прежнему судятся с Минском, — российская «Гранд Экспресс» и две литовские компании Pavilniu saules slenis и Modus grupe. При этом по иску голландской фирмы Delta Belarus Holding BV суд принял решение. «Зеркало» рассказывает подробности.

ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

По иску какого инвестора суд принял решение

В сентябре прошлого года мы рассказывали про инвесторов, которые подали в международные суды на Беларусь. По одному из исков суд в июне этого принял решение. Речь про претензии зарегистрированной в Нидерландах компании Delta Belarus Holding BV к Беларуси. Предметом разбирательства было банковское предприятие. Delta Belarus Holding контролировал в Беларуси «Дельта Банк», который в 2015 году был признан банкротом. Правоохранительные органы Беларуси называли причиной такого решения незаконный вывод денег и капитала банка.

Так, в июне этого года ICSID прекратил разбирательства (к слову, этот иск зарегистрировали еще в марте 2018 года). Причина такого решения — неуплата необходимых авансов. В октябре прошлого года разбирательства уже приостанавливали по этой причине, а теперь — прекратили. По всей видимости, речь про неоплату авансов со стороны инвесторов.

Среди ответчиков — Лукашенко. Какие иски суд продолжает рассматривать

ICSID продолжает рассматривать иск двух литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Cпор касается проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Ответчиками по иску были указаны Лукашенко, премьер-министр страны, а также Мингорисполком. Суть претензий не сообщалась.

О строительстве отеля в аэропорту в 2014 году сообщал Анатолий Калинин, который на тот момент занимал позицию вице-премьера. По его словам, отель должен был строить белорусский инвестор, которого выбрал Мингорисполком. Строительство должны были начать в 2015 году, а его окончания Калинин ожидал в 2016-м. В сентябре 2020 года гендиректор аэропорта подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории. Название инвестора не раскрывалось.

Белорусское правительство в марте прошлого года выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями Совмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.

На каком этапе сейчас разбирательства в суде. Так, 19 января этого года ответчик — то есть белорусская сторона — подал встречный меморандум по существу. В марте после обмена мнениями каждая сторона спора подала запрос в трибунал, чтобы приняли решение о представлении документов. В апреле трибунал издал приказ о представлении документов. Другие новости по этому разбирательству не сообщались.

В ICSID также не приняли еще решение по иску российской компании «Гранд Экспресс» к Беларуси. Предмет спора — вагоностроительный завод. Эта компания «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ). Оставшаяся доля принадлежала Белорусской железной дороге (БелЖД). Партнеры хотели построить завод производственной мощностью 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Были построены корпуса и закуплено современное оборудование. Начался выпуск продукции. Но в 2015 году производство практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресса» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.

На каком этапе сейчас разбирательства в суде. 30 мая этого года трибунал этого суда провел слушание по дополнительному иску в Вашингтоне, округ Колумбия. Другие подробности не сообщаются. Ранее 9 марта истец подал меморандум по дополнительному иску, а в мае такой же шаг предпринял также ответчик.

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