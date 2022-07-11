закрыть
11 июля 2022, понедельник, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский и литовские инвесторы продолжают судиться с Беларусью в крупном международном суде

2
  • 11.07.2022, 15:54
  • 2,900
Российский и литовские инвесторы продолжают судиться с Беларусью в крупном международном суде

Среди ответчиков — Лукашенко.

В крупном международном суде ICSID продолжают рассматривать несколько исков иностранных инвесторов к Беларуси. Среди компаний, которые по-прежнему судятся с Минском, — российская «Гранд Экспресс» и две литовские компании Pavilniu saules slenis и Modus grupe. При этом по иску голландской фирмы Delta Belarus Holding BV суд принял решение. «Зеркало» рассказывает подробности.

ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

По иску какого инвестора суд принял решение

В сентябре прошлого года мы рассказывали про инвесторов, которые подали в международные суды на Беларусь. По одному из исков суд в июне этого принял решение. Речь про претензии зарегистрированной в Нидерландах компании Delta Belarus Holding BV к Беларуси. Предметом разбирательства было банковское предприятие. Delta Belarus Holding контролировал в Беларуси «Дельта Банк», который в 2015 году был признан банкротом. Правоохранительные органы Беларуси называли причиной такого решения незаконный вывод денег и капитала банка.

Так, в июне этого года ICSID прекратил разбирательства (к слову, этот иск зарегистрировали еще в марте 2018 года). Причина такого решения — неуплата необходимых авансов. В октябре прошлого года разбирательства уже приостанавливали по этой причине, а теперь — прекратили. По всей видимости, речь про неоплату авансов со стороны инвесторов.

Среди ответчиков — Лукашенко. Какие иски суд продолжает рассматривать

ICSID продолжает рассматривать иск двух литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Cпор касается проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Ответчиками по иску были указаны Лукашенко, премьер-министр страны, а также Мингорисполком. Суть претензий не сообщалась.

О строительстве отеля в аэропорту в 2014 году сообщал Анатолий Калинин, который на тот момент занимал позицию вице-премьера. По его словам, отель должен был строить белорусский инвестор, которого выбрал Мингорисполком. Строительство должны были начать в 2015 году, а его окончания Калинин ожидал в 2016-м. В сентябре 2020 года гендиректор аэропорта подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории. Название инвестора не раскрывалось.

Белорусское правительство в марте прошлого года выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями Совмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.

На каком этапе сейчас разбирательства в суде. Так, 19 января этого года ответчик — то есть белорусская сторона — подал встречный меморандум по существу. В марте после обмена мнениями каждая сторона спора подала запрос в трибунал, чтобы приняли решение о представлении документов. В апреле трибунал издал приказ о представлении документов. Другие новости по этому разбирательству не сообщались.

В ICSID также не приняли еще решение по иску российской компании «Гранд Экспресс» к Беларуси. Предмет спора — вагоностроительный завод. Эта компания «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ). Оставшаяся доля принадлежала Белорусской железной дороге (БелЖД). Партнеры хотели построить завод производственной мощностью 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Были построены корпуса и закуплено современное оборудование. Начался выпуск продукции. Но в 2015 году производство практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресса» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.

На каком этапе сейчас разбирательства в суде. 30 мая этого года трибунал этого суда провел слушание по дополнительному иску в Вашингтоне, округ Колумбия. Другие подробности не сообщаются. Ранее 9 марта истец подал меморандум по дополнительному иску, а в мае такой же шаг предпринял также ответчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»