Беларусь расширила зону ограничения полетов: нельзя летать даже над Минском

Беларусь расширила зону ограничения полетов: нельзя летать даже над Минском7
- 11.07.2022, 16:05
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Что известно.
Власти Беларуси увеличили зону ограничения полетов над страной. В частности, теперь запрещено летать даже над Минском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.
Отмечается, что в Беларуси начиная с понедельника, 11 июля, введена дополнительная зона ограничения полетов, которая распространяется на Минск, Брест, южную половину Минской области и частично Могилевскую и Гомельскую области.
При этом такое ограничения будет длиться до 14 июля. Оно не распространяется на авиацию ВС РБ, и самолеты, которые выполняют рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста.