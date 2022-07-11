За две недели ВСУ уничтожили 14 баз оккупантов 2 11.07.2022, 16:12

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С конца июня у российских военных в Украине почти ежедневно горят базы и склады боеприпасов.

С конца июня ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 военных баз и складов боеприпасов в тылу российских войск. Это следует из анализа BBC News.

Отмечается, что речь идет об ударах на расстоянии в 5-75 км от линии фронта.

Так, за последнее время были зафиксированы:

удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;

удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;

удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;

взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;

взрыв базы в Камаз-центре в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;

взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;

удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;

взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область), 8 июля.

При этом отмечается, что информация и видео были собраны из открытых источников, среди которых были ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. Некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

В то же время, Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.

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